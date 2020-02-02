الشهداء توضح ان جميع معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج بمأمن

2020/02/02 | 09:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشفت مؤسسة الشهداء، اليوم الاحد، عن تنويها بشأن تسريب معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج.وقالت المؤسسة في بيان تلقت المستقلة ، نسخة منه ان “بعض المواقع الإلكترونية تداولت خبر تسريب معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج”، مبينة ان “جميع معلوماتهم بمأمن”.واضافت ان “ما حصل كان أثناء التحديث وتم معالجته في حينه”، مشيرة الى “حرصها الشديد […]

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