2020/02/02 | 09:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت صورة للقائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس في الملتقى النسوي الذي تنظمه هيئة الحشد الشعبي تحت شعار “ثابتة” لتخليد القادة الشهداء.وتضمن الملتقى فعاليات فنية من قبيل رسم صورة للقائد الشهيد المهندس خلال الملتقى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



القائد الشهيد المهندس يتصدر الملتقى النسوي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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