زيدان يوضح أسباب تغيير خطته أمام الاتلتيكو ويعلق على حصد الثلاثية

2020/02/02 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته عقب الانتصار في الديربي ضد الجار أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا.وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لم أكن أحب استبدال إيسكو وكروس، لكن الأمر مسؤوليتي وكان علينا التغيير، […]

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