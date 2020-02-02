التقاعد تعلن عن دفع رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2020

2020/02/02 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة التقاعد العامة، الاحد، بيانا بشأن رواتب المتقاعدين.وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه انها “تعلن عن دفع رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2020”.واضافت انه “بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم”.

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