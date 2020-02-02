بيان بشأن تسريب معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج

2020/02/02 | 09:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأصدرت مؤسسة الشهداء، الأحد، بيانا بشأن تسريب معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج.وذكر بيان للمؤسسة، "تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبر تسريب معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج، وتود مؤسسة الشهداء ان توضح لذوي الشهداء الكرام كافة ان جميع معلوماتهم بمأمن".وأضاف البيان، أن "ما حصل كان أثناء التحديث وتم معالجته في حينه".وأكدت المؤسسة، بحسب البيان، حرصها الشديد على "حفظ وسلامة جميع البيانات التي تخص ذوي الشهداء من اي اختراق، وعلى ذوي الشهداء متابعة ما ينشر في الموقع الإلكتروني ، للحصول على المعلومات الدقيقة وعدم الانسياق مع بعض المعلومات غير الدقيقة التي تتداولها بعض وسائل الاعلام".

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