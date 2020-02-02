بالصور.. محتجون يغلقون جسراً وطرقاً رئيسية في النجف

2020/02/02 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أقدم عدد من المحتجين، الأحد (2 شباط 2020) على اغلاق عدد من الطرق الرئيسية، في محافظة النجف، فضلا عن قطع جسرٍ وفلكة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن محتجين، أقدموا على اغلاق طريق النجف الرابط بقضاء الكوفة، والطريق المؤدي الى المطار، والطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء.

وأشار الى أن المحتجين، اغلقوا جسر مستشفى الصدر، وفلكة (دوّار) الزهراء.

ويأتي هذا في محاولة للتصعيد، على خلفية تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة، للمرحلة الانتقالية، مساء يوم أمس السبت.

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة التربية الأحد (02 شباط 2020)، مديريات التربية ببغداد والمحافظات بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات نصف السنة للعام الدراسي (2019 - 2020).





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح صحفي انه &

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت مؤسسة الشهداء، الاحد (02 شباط 2020)، توضيحاً بشأن "تسريب" معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج.

وذكرت المؤسسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بعض المواقع الإلكترونية تداولت خبر تسريب معلومات ذوي الشهداء الم

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاحد (02 شباط 2020)، توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شباط.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط تم صرفهن عن طريق أدوات الدفع الالكترو

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