توضيح حول ’’تسريب’’ معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج من مؤسستهم

2020/02/02 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت مؤسسة الشهداء، الاحد (02 شباط 2020)، توضيحاً بشأن "تسريب" معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج.

وذكرت المؤسسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بعض المواقع الإلكترونية تداولت خبر تسريب معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج، وتود مؤسسة الشهداء ان توضح لذوي الشهداء الكرام كافة، أن جميع معلوماتهم بمأمن، وما حصل كان أثناء التحديث وتم معالجته في حينه".





وأكدت المؤسسة "حرصها الشديد على حفظ وسلامة جميع البيانات التي تخص ذوي الشهداء من اي اختراق، وعلى ذوي الشهداء متابعة ما ينشر في موقعها الإلكتروني، للحصول على المعلومات الدقيقة وعدم الانسياق مع بعض المعلومات غير الدقيقة، التي تتداولها بعض وسائل الاعلام".

وكان مركز الاعلام الرقمي، قد أكد، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، أن المؤسسات الحكومية العراقية اخفقت مجددا في الحفاظ على امنها الرقمي، بعد ان تم تسريب البيانات الخاصة بالآف المتقدمين للحج من عوائل الشهداء، عبر الموقع الرسمي لمؤسسة الشهداء.

وذكر المركز، أن "معلومات اكثر من 16800 مواطن عراقي تقدموا للحج عبر الاستمارة الالكترونية الخاصة بذوي الشهداء لعام 2020 عبر الموقع الرسمي لمؤسسة الشهداء، متاحة بدون تشفير على الانترنت رصدها المركز لعدة ساعات من يوم الاحد المصادف 26/1/2020 قبل ان يتم اصلاحها ومعالجة هذا الخطأ" .





واوضح المركز، أن "البيانات التي تم نشرها تتضمن معلومات شخصية منها الاسم الكامل عنوان السكن وارقام هواتف المتقدم واقاربه وطائفته وتقارير طبية تتضمن الحالة البدنية والعقلية، وهي معلومات خاصة بالمواطنين".

وحذر المركز من ان "هذه المعلومات ربما استُغلّت في الاساءة او عمليات الاختراق او عمليات جمع بيانات المواطنين والتي تسمح بعمليات النصب والابتزاز الالكتروني"، داعياً "مؤسسات الدولة الحكومية والاهلية الى تجنب هذه الاخطاء الكارثية التي تؤثر على خصوصية المواطن".

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