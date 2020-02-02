التربية توجه مديرياتها بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات نصف السنة

2020/02/02 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة التربية الأحد (02 شباط 2020)، مديريات التربية ببغداد والمحافظات بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات نصف السنة للعام الدراسي (2019 - 2020).





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح صحفي انه "تم التوجيه الى مديريات التربية في بغداد ومحافظات البلاد بضرورة احتواء الاسئلة الامتحانية على الترك الضمني".

وتابع: "كما يجب ان تمكن الطالب من الاجابة بشكل عام على الاسئلة وفروعها من اجل اتاحة عامل الاختيار له في حل الاسئلة بسلاسة ومن دون تعقيد".

وأكد السعدون انه "تم منح المعلم والمدرس الحرية بوضع الاسئلة الامتحانية على ان تكون شاملة للمنهاج المقرر".

بغداد اليوم- النجف

أقدم عدد من المحتجين، الأحد (2 شباط 2020) على اغلاق عدد من الطرق الرئيسية، في محافظة النجف، فضلا عن قطع جسرٍ وفلكة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن محتجين، أقدموا على اغلاق طريق النجف الرابط بقضاء الكوفة، والطريق المؤدي الى

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت مؤسسة الشهداء، الاحد (02 شباط 2020)، توضيحاً بشأن "تسريب" معلومات ذوي الشهداء المتقدمين للحج.

وذكرت المؤسسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بعض المواقع الإلكترونية تداولت خبر تسريب معلومات ذوي الشهداء الم

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاحد (02 شباط 2020)، توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شباط.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط تم صرفهن عن طريق أدوات الدفع الالكترو

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