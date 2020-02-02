رواتب المتقاعدين.. هيئة التقاعد تعلن البدء بدفع رواتب شهر شباط للمتقاعدين في العراق

2020/02/02 | 09:49 - المصدر: هيئة التقاعد

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إعـــلان ...



إعــلان

تعلن هيأة التقاعد الوطنية عن دفع رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2020 وبإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم

هــيأة الـتـقـاعــد الـــوطـنـيـة

2/2/2020

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