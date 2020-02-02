الداخلية تعتقل عصابة اختطفت مقيما من الجنسية الاسيوية في بغداد

2020/02/02 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اكدت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن اعتقال عصابة اختطفت مقيما من الجنسية الاسيوية في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة ، نسخة منه ان “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستنادا لمعلومات استخباراتية من قبل أحد المواطنين، القت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين اثنين منهم يحملان […]

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