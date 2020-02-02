2020/02/02 | 10:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف مائير ألران، رئيس ما يُسمّى “مشروع حماية الجبهة الداخلية” بمعهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، ومساعد رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية...

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