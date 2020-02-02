2020/02/02 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الاحد، انخفاضاً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1215 ديناراً، أي 121 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1205 ديناراً، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 2-2-2020 الاحد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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