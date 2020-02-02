2020/02/02 | 10:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس “كورونا” الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.وحسبما نقل تلفزيون الصين المركزي عن لجنة الصحة الوطنية فإن عدد الوفيات داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق.وقد سُجلت كل حالات الوفيات الجديدة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع ضحايا كورونا إلى 304 وفاة وتسجيل أكثر من 14 ألف إصابة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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