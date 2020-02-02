كوشنر: لا مساس بالدور الأردني بالقدس

2020/02/02 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع برنامج الحكاية مع الاعلامي المصري عمرو أديب الذي يبث على قناة (mbc مصر)، إنه لا مساس بالوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك.وأضاف أن الملك عبدالله الثاني سيبقى الوصي على المقدسات في القدس وفق خطة السلام الأمريكية وسيتم التنسيق مع الملك بخصوص صلاة […]

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