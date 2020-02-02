الصدر يبدي دعماً مبكراً: الشعب اختار علاوي لا الكتل

2020/02/02 | 10:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال إنه سيدعم محمد توفيق علاوي – صورة ارشيفية

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