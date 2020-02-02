الإمارات تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس “كورونا”

2020/02/02 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تشخيص إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، لدى وافد من مدينة ووهان الصينية، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إنه بتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد الحالات المكتشفة في الإمارات إلى خمس، وذلك منذ ظهور المرض.ونقلت “وام” عن وزارة الصحة قولها […]

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