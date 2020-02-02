خبير اقتصادي: على الحكومة التعامل مع الاتفاقية الصينية وفق مستجدات “كورونا”

2020/02/02 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بين الخبير الاقتصادي صالح الهماش، اليوم الاحد، ان أموال العراق لدى الصين ستصل بعد شهر من اليوم الى مليار دولار، لافتا الى ان تفشي فايروس كورونا يجب ان يقابل بتحركات عراقية لتلافي وصوله للعراق عبر الشركات الصينية والاستفادة من الأموال لبناء المدارس ومشاريع تحلية المياه لحين السيطرة على الوضع.وقال الهماش، ان […]

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