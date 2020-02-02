الصناعة تعلن انتاج أنابيـب بلاستيكيـة بقياسـات كبيـرة

2020/02/02 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنـت الشركة العامة للصناعات الانشائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، عن منتجاتها من الأنابيب البلاستيكية مختلفة القياسات في معملي بغداد وميسان التابعين لها .وقال مدير عام الشركة أحمد حسين في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “معمل بلاستك ميسان يقوم حالياً بإنتاج أنابيب بلاستيكية بأقطار تتراوح من (900 […]

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