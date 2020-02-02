أرباح خيالية لمراهقة في تيك توك

2020/02/02 | 10:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف موقع (Online Casinos)، حجم الأرباح الهائلة التي تحققها المغنية الأمريكية الشهيرة لورين غراي ونجمة تطبيق “تيك توك” لمشاركة الفيديوهات القصيرة.ونقلت صحيفة “الديلي ستار” أن التقرير كشف أن أرباح المراهقة لورين غراي (17 عاماً) يمكن أن تصل إلى 175 ألف دولار لكل مقطع فيديو مدفوع مدته 60 ثانية تنشره، وهذا المبلغ يساوي […]

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