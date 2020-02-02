2020/02/02 | 10:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين؛ المدني والعسكري لشهر شباط. وقال المصرف في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام، إنه “تم صرف رواتب المتقاعدين؛ المدني والعسكري لشهر شباط عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”. وأضاف أنه “بإمكان المتقاعدين؛ المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من أي مكان يتواجدون فيه”.وفي نفس السياق أعلنت هيأة التقاعد الوطنية عن دفع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يعلن عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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