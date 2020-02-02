السلطات العراقية تقبض على عصابة بينها آسيويون اختطفوا اجنبيا ببغداد

2020/02/02 | 10:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ القت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستنادا لمعلومات استخباراتية من قبل أحد المواطنين، القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين اثنين منهم يحملان الجنسية الآسيوية والمتهم الثالث يحمل الجنسية العراقية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الاحد ان افراد العصابة "اقدموا على اختطاف شخص يحمل الجنسية الآسيوية وهو من المقيمين بالعراق".

واضاف البيان انه قد القي القبض عليهم جنوبي العاصمة بغداد وتحرير المختطف، وجرى تدوين أقوالهم واحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".

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