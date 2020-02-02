الصناعة تعلن انتاج أنابيـب بلاستيكيـة بقياسـات كبيـرة لاول مرة

2020/02/02 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنـت الشركة العامة للصناعات الانشائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، منتجاتها من الأنابيب البلاستيكية مختلفة القياسات في معملي بغداد وميسان التابعين لها.

وقال مدير عام الشركة أحمد حسين في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "معمل بلاستك ميسان يقوم حالياً بإنتاج أنابيب بلاستيكية بأقطار تتراوح من (900 الى 1000) ملم ولاول مرة في العراق والتي تستخدم في مشاريع الماء والمجاري الخفيفة والثقيلة".

وأضاف حسين، أن "الشركة تنفرد بإنتاجها من الأنابيب البلاستيكية مختلفة القياسات وأمتلاكها خطوط ومعامل مختصة بهذا المجال وأنها مستعدة لتأمين حاجة دوائر البلدية وأمانة بغداد ودعم الخدمات في بغداد وعموم المحافظات".

مـن جانبـه أوضح مدير معمل بلاستك بغداد المهندس رياض جعفر صادق أن "معمل بلاستك بغداد يمتلك (7) خطوط إنتاجية لإنتاج أنابيب (p.v.c) بأقطار مختلفة منها (90 ملم ، 110 ، 160 ملم ، 225 ملم ، 200 ملم ، 250 ملم ، 315 ملم) وبمواصفات قياسية".

وأوضح صادق، أن "المعمل ينتج حسب الطلبات التي ترد اليه حيث قام بتجهيز دائرة مجاري بغداد بـ (2000) أنبوب بقياسات مختلفة وتجهيز معمل غاز التاجي بـ (500) أنبوب بقطر (315) ملم ويقوم حالياً بتنفيذ طلب للاخير بـ (1000) أنبوب أخر"، لافتاً في الوقت ذاته الى "وصول مكائن ومعدات الخطين الجديدين لإنتاج أنابيب البولي أثيلين عالي الكثافة بأقطار وقياسات كبيرة تنتج لاول مرة في العراق تتراوح من (400 ملمتر لغاية 1200 ملمتر) بطاقة (24) طن / يوم لكل خط سيتم نصبها في المعمل وتشغيلها خلال الفترة القادمة".

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