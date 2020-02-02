تعرف على أغلى 11 مدينة في جميع أنحاء العالم في عام 2020

2020/02/02 | 10:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت صحيفة “أنفوباي” الأرجنتينية تقريرا، تحدثت فيه عن المسح الديموغرافي السنوي السادس عشر المتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السكن على المستوى الدولي، الذي كشف أن “أسواق العقارات الرئيسية باهظة التكلفة” موجودة حاليا في أستراليا وكندا والصين ونيوزيلندا.وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إنه في إطار هذا التصنيف، تحصلت هذه المدن […]

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