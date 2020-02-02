برلماني يدعو عبر “العهد نيوز” إلى حماية محافظة كربلاء من الأجندات الخارجية

2020/02/02 | 10:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق دعا النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي الأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتها تجاه من يحاولون العبث بأمن واستقرار المحافظة، مبينا أن كربلاء المقدسة لها خصوصيتها ومكانتها الدينية وعلى القوات ملاحقة المندسين.وقال المسعودي، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الأحد إن “هناك أجندات خارجة عن القانون هدفها العبث بأمن واستقرار المحافظة”.وأشار إلى […]

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