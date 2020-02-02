وزارة العمل تعلن اطلاق منحة طوارئ للدفعة السابعة

2020/02/02 | 10:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، اليوم الأحد، صرف منحة طوارئ لدفعة جديدة من العاطلين عبر منافذ شركة “سويج”.وقال عبد الزمان، في بيان تلقته وكالة صدى، إن “الوزارة اطلقت منحة الطوارئ للدفعة السابعة من الشهر الثاني للعاطلين”، داعيا المشمولين الى “مراجعة مراكز صرف بوابة العراق (سويج) في بغداد والمحافظات بحسب الرقعة الجغرافية

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