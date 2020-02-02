2020/02/02 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أنهى تكليف محمد علاوي برئاسة الحكومة العراقية، أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، وسط تزايد الغضب الشعبي والاحتجاجات وانتظار الذهاب إلى انتخابات مبكرة.وبات علاوي أمام حكومة مؤقتة تدير البلاد إلى حين إجراء انتخابات، ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر، بعد نحو شهرين من استقالة عادل عبد المهدي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه أبرز تعهدات علاوي للعراقيين بعد تكليفه برئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه أبرز تعهدات علاوي للعراقيين بعد تكليفه برئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).