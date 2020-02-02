العثور على رفات 7 جثث في المثنى يخرج الكويت عن صمتها

2020/02/02 | 10:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…عبرت الحكومة الكويتية، عن موقفها بشأن رفات 7 جثث، عثر عليهم في محافظة المثنى، والتي اكدت الحكومة العراقية انها “مقبرة جماعية لأسرى كويتيين أعدمهم نظام صدام حسين”.ورد الحكومة الكويتية، على لسان وزير خارجيتها ناصر الهين، الذي قال “لا يمكن الجزم بشأن الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لرفات عثر عليها في العراق وقيل إنها […]

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