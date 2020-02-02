متظاهرون غاضبون يغلقون تقاطعا مهما في الناصرية

2020/02/02 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن متظاهرين غاضبين قاموا بإغلاق تقاطعا مهما وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال الشهود لـ"الغد برس" أن "تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة، أثار غضب المتظاهرين وقام البعض منهم بقطع بعض التقاطعات وأبرزها تقاطع بهو الناصرية، بالإطارات المحترقة".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف يوم أمس السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.

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