اعتقال أب وأبنائه لارتكابهم جريمة قتل في ذي قار

2020/02/02 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بأن الاجهزة الامنية القت القبض على اربعة اشخاص متهمين بجريمة قتل.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "الأجهزة الأمنية في قضاء سيد دخيل شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة، اعتقلت اب وأولاده الثلاثة لارتكابهم جريمة قتل مطلع عام 2019".

وبين أن "المتهمين تمت احالتهم الى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معهم".

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