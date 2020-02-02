كتاب عاجل الى وزارة الدفاع وعقوبات تطال قيادات أمنية في ديالى عقب حادثة قره تبه

2020/02/02 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

وجهت لجنة الأمن والدفاع النيابية، كتابا عاجلا الى وزارة الدفاع، لتعزيز أمن ناحية قره تبه، في محافظة...





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