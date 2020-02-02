2020/02/02 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط مخالفات وتلاعب في معاملات صرف تعو...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط مخالفات وتلاعب في معاملات صرف التعويضات بالأنبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط مخالفات وتلاعب في معاملات صرف التعويضات بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).