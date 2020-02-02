2020/02/02 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد (02 شباط 2020)، ألقاء القبض على ثلاثة عناصر من داعش في أيسر الموصل بمحافظة نينوى.

وقال إعلام الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة السابع، التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب المحافظة، العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".





وأضاف الداخلية بحسب البيان أن "أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالأمنية، والثاني كان يعمل فيما يسمى بالحسبة، والثالث كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مشيرا إلى إنه "تم القبض عليهم في منطقة حي (الانتصار) في الجانب الايسر لمدينة الموصل.





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