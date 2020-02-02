الداخلية: اعتقال عصابة اختطفت مقيما آسيوياً في بغداد

2020/02/02 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اكدت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن اعتقال عصابة اختطفت مقيما من الجنسية الاسيوية في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستنادا لمعلومات استخباراتية من قبل أحد المواطنين، القت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين […]

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