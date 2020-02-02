موتورولا تعود لسوق الهواتف الذكية بهاتفين متطورين

2020/02/02 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة موتورولا قريبا للكشف عن نموذجين جديدين من هواتف G8، بمواصفات متطورة وأسعار منافسة.وتبعا للتسريبات سيحصل هاتفا Moto G8 و Moto G8 Power على معالجات Quаlcomm Snаpdragon 665 ثمانية النوى بتردد 2.2 غيغاهيرتز، ومعالجات رسوميات Adrеno 610، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.وسيأتي هاتف Motо G8 بشاشة هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة بمقاس […]

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