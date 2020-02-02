أمريكا تسجل ثامن إصابة بفيروس كورونا

2020/02/02 | 10:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل ثامن إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في ولاية ماساتشوستس.

وأكدت مديرية الصحة العامة بالولاية في بيان نُشِرَ على موقعها الإلكتروني أمس، أن المصاب هو شاب يبلغ 20 عاما ويعيش في مدينة بوستون وعاد مؤخرا من مدينة ووهان الصينية التي تعتبر مركزا لانتشار الفيروس.

وأضافت أن هذه هي أول إصابة مثبتة بكورونا في ماساتشوستس، حيث الإصابات السابقة توزعت على ولايات كالفورنا وإلينوي وأريزونا وواشنطن.

وأعلنت السلطات الأمريكية أمس الجمعة حالة الطوارئ الصحية العامة في البلاد اعتبارا من يوم الأحد، على خلفية انتشار الفيروس، مما يشمل حظرا مؤقتا على دخول البلاد على الأجانب المشتبه بإصابتهم.

وكانت الصين، أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14 ألفاً و380 حالة.

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