ضبط مخالفات في معاملات صرف التعويضات بالأنبار

2020/02/02 | 10:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن تمكنها من ضبط مخالفات وتلاعب في معاملات صرف تعويضات في مديرية الشهداء بمحافظة الأنبار.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "أعضاء لجنة تقويم الأداء ومكافحة الرشوة في مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، التي انتقلت إلى مديرية الشهداء، تمكَّنت من ضبط مخالفاتٍ في الإجراءات الأصولية في تنظيم معاملتي صرف التعويضات التي نظَّمهما موظفي المديرية".

وأضافت ان "الموظفين قاموا بإدخال قرارٍ مُزوَّرٍ مزعوم صدوره عن لجنة التعويضات في المحافظة ضمن نظام (الباركود) الخاص بالمديرية".

وأوضحت أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرض الأوراق التحقيقيَّة على السيد قاضي التحقيق الذي قرَّر إيقاف صرف المعاملتين".

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