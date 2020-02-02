هيئة النزاهة تضبط مخالفات وتلاعباً في معاملات صرف تعويضات في الأنبار

2020/02/02 | 10:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن تمكنها من ضبط مخالفات وتلاعب في معاملات صرف تعويضات في مديرية الشهداء بمحافظة الأنبار.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “أعضاء لجنة تقويم الأداء ومكافحة الرشوة في مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، التي انتقلت إلى مديرية الشهداء، تمكَّنت من ضبط مخالفاتٍ في الإجراءات الأصولية

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