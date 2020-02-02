2020/02/02 | 10:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن خبراء المتفجرات في قيادة شرطة ديالى، الاحد، من تفكيك ومعالجة اربع عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى ان ” خبراء المتفجرات في قيادة شرطة ديالى تمكنوا من تفكيك ومعالجة اربع عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من المحافظة”.واضافت، أن”العبوة الاولى تم تفكيكها خلال العملية الامنية في منطقة الصفرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك اربع عبوات ناسفة في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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