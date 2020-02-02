مخالفات و تلاعب في صرف تعويضات بالانبار تضبطها النزاهة

2020/02/02 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، عن تمكنها من ضبط مخالفات وتلاعب في معاملات صرف تعويضات في مديرية الشهداء بمحافظة الأنبار.الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن العملية، إلى أن “أعضاء لجنة تقويم الأداء ومكافحة الرشوة في مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، التي انتقلت إلى مديرية الشهداء، تمكَّنت من ضبط مخالفاتٍ في […]

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