2020/02/02 | 10:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنـت الشركة العامة للصناعات الانشائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، عن منتجاتها من الأنابيب البلاستيكية مختلفة القياسات في معملي بغداد وميسان التابعين لها .وقال مدير عام الشركة أحمد حسين في بيان تلقته وكالة صدى، إن “معمل بلاستك ميسان يقوم حالياً بإنتاج أنابيب بلاستيكية بأقطار تتراوح من (900 الى 1000) ملم ولاول مرة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة تعلن انتاج أنابيـب بلاستيكيـة بقياسـات كبيـرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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