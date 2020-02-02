الفلبين تعلن أول وفاة لمصاب بـ”كورونا”

2020/02/02 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الفلبين عن أول حالة وفاة لمصاب بمرض “كورونا” خارج الصين.وكانت الصين اعلنت في وقت سابق عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 304 والمصابين إلى نحو 11،800 شخص.يشار الى ان الصين استنفرت جميع امكانياتها من اجل محاصرة المرض الذي انتشر بشكل غير مسبوق في بلادها، فضلا عن ان عدد من الدول اعلنت […]

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