صحة ديالى تشدد الاجراءات الاحترازية و الوقائية ضد فايروس كورونا

2020/02/02 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت محافظة ديالى، فريق عمل مكون من اقسام الصحة العامة و قسم العمليات وطب الطوارئ وفريق من التنسيق المشترك والرصد في محافظة ديالى GCMC يعمل على اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاحد، ان “الفريق المشترك المكون من الاطباء […]

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