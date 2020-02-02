تحالف القوى: يجب حفظ تمثيل المكونات في الحكومة الجديدة

2020/02/02 | 11:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد تحالف القوى العراقية على ضرورة حفظ تمثيل المكونات في تشكيل الحكومة الجديدة.

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