السيد السيستاني يعاود نشاطه ويبدأ باستقبال الزوار

2020/02/02 | 11:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بأن المرجع الديني السيد علي السيستاني بدأ باستقبال الزوار ومزاولة نشاطه بعد تمثاله للشفاء من الوعكة الصحية التي المت به.وقال المصدر، إن “السيد علي السيستاني عاود، اليوم، مزاولة نشاطه بعد تعرضه في 16 من الشهر الماضي لوعكة صحية تمثلت في كسر بعظم فخذه الايسر”.واضاف المصدر، […]

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