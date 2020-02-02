التحقيق بمساءلة عزل ترامب كلف 3 ملايين دولار

2020/02/02 | 11:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت تكلفة تحقيق مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي بدأه نواب الحزب الديمقراطي بمجلس النواب بالكونغرس منذ ديسمبر الفائت، 3 ملايين دولار.ووفق تقرير نشرته مؤسسة “هيريتيج” الأميركية، فإن “التكلفة هذه تضمنت الإنفاق على رواتب 106 موظفين من العاملين في الكونغرس من لجان الاستخبارات والإشراف، هذا إلى جانب لجنة قضائية أشرفت على الاستعدادات الخاصة بالتحقيق، […]

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