ما بين مقتدى وعلاوي ... ردود فعل سياسية متباينة حول تكليف

2020/02/02 | 11:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تباينت ردود فعل القوى السياسية في العراق، على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد نحو شهرين من استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، تحت ضغط من الاحتجاجات الشعبية.

وأعلن مقتدى الصدر ، تأييده لرئيس الوزراء الجديد، قائلا في بيان إن "الشعب هو من اختاره...

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