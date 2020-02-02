السفارة الامريكية ترحب بــ

2020/02/02 | 11:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قالت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء امس السبت، إن الولايات المتحدة ستعمل مع حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.





وأكدت السفارة، في بيان لها ، " أن الظروف الراهنة في العراق والمنطقة تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات ال...

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