ارتفاع إنفاق المستهلك الأميركي بأقل وتيرة بـ 3 سنوات في 2019

2020/02/02 | 11:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع إنفاق المستهلك الأميركي بشكل متواضع في ديسمبر، لكن الزيادة في عام 2019 ككل كانت الأصغر في ثلاث سنوات ما يعطي إشارة على احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

وقالت الحكومة الأميركية أن إنفاق المستهلكين ارتفع 0.3% الشهر الماضي في حين نمت الأجور 0.2%، ويعود السبب الرئيس لهذه الارتفاعات إلى انفاق أكبر على الأدوية والرعاية الصحية.

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