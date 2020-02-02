من أياد السماوي إلى السيد مقتدى الصدر .. إبعدوا أمريكا عن العراق

2020/02/02 | 11:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سماحة السيد مقتدى الصدر / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : سماحة السيد ..لا شّك أنّكم قد وقفتم على النوايا التي تخطط لها الولايات المتحدّة الأمريكية بترشيح السيد […]

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