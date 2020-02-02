رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل السفير البريطاني في بغداد

2020/02/02 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم في مكتبه السفير البريطاني في بغداد السيد ستيفن هيكي.وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث مع السفير البريطاني الدعم المقدم من المملكة المتحدة في تطوير القدرات الإعلامية للمركز الإعلامي في […]

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